Abrham vuole solo il Milan: l'offerta dei rossoneri alla Roma

Tammy Abraham vuole solo i rossoneri, dove ritroverebbe Fonseca: ecco l’offerta dei rossoneri alla Roma, le contropartite

È Tammy Abraham l’obiettivo del Milan per l’attacco dopo l’acquisto di Alvaro Morata: l’inglese andrebbe così a completare il reparto. A spingere per il suo arrivo sarebbe proprio colui che lo ha allenato alla Roma, Paulo Fonseca: contatti tra i due club per trovare una soluzione, mentre i giallorossi avrebbero rifiutato i primi due nomi offerti come contropartite. A rivelarlo è Sky Sport, che fa il punto sulla trattativa.

I DETTAGLI – «Milan a lavoro anche per il secondo attaccante e il nome è quello di Abraham, richiesto da Fonseca. L’inglese ha aperto ai rossoneri e non sta prendendo in considerazione le offerte arrivate da altri club, come quelle inglesi di Everton e West Ham. Inizialmente il Milan aveva pensato di inserire Daniel Maldini e poi Luka Jovic come contropartite, ma il serbo non scalda particolarmente De Rossi».