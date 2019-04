Accelerata della Juventus per Bruno Fernandes: i bianconeri hanno mandato osservatori per vederlo all’opera contro l’Aves

Si infiamma la lotta di calciomercato per il centrocampista offensivo dello Sporting Bruno Fernandes. L’ex giocatore di Udinese e Sampdoria si è messo in evidenza con una stagione monstre da 28 goal e 15 assist tenendo conto di tutte le competizioni, numeri che lo rendono il centrocampista più prolifico di sempre superando il record stabilito nella stagione 2009/10 da Lampard (27 gol) e ora la Juventus sembra intenzionata a fare sul serio e a superare il Milan, altro club molto interessato al giocatore lusitano.

Secondo quanto riportato da quotidiano portoghese “A Bola”, in particolare, i bianconeri avrebbero inviato dei loro emissari per seguire dal vivo Bruno Fernandes nella sfida di campionato fuori casa contro l’Aves. Lo Sporting si è imposto 3-1 e la rete finale è stata siglata proprio dal centrocampista offensivo biancoverde. A Vila das Aves però non c’erano solo gli osservatori bianconeri: Bruno Fernandes piace molto anche a Manchester United e PSG, anch’essi presenti all’Estádio do Clube Desportivo das Aves. In Italia invece l’altro club interessato al giocatore è il Milan.