Adailton: «Bologna, Vincenzo Italiano è un grande tecnico, ha idee ed è un martello. E ha il modo giusto per proporre il suo calcio»

Le parole di Adailton, ex calciatore brasiliano, sui progressi mostrati dal Bologna di Vincenzo Italiano dopo un inizio difficile

Il Bologna è in netta ripresa e Vincenzo Italiano sta finalmente avendo le soddisfazioni per le quali ha lavorato duramente. Di lui parla su La Gazzetta dello Sport il brasiliano Adailton, che ha giocato in rossoblu e che è stato compagno di squadra del mister al Verona.

UN AMICO – «È un carissimo amico, abbiamo vissuto tante cose a Verona. Vincenzo è una persona che ho sempre sperato potesse fare bene: parlavamo di fare l’allenatore, di come gestire uno spogliatoio, una squadra. È un grande tecnico».

CAMBIATI – «Sì, siamo un po’ diversi, più esperti. È la vita, il tempo che passa. Ma un po’ di quello che stiamo realizzando tutti e due, io in Brasile e lui in Italia, è quello che volevamo essere. Tutto inizia con un desiderio. È questo che ci ha portato a essere chi siamo oggi, io e Vincenzo stiamo realizzando questo desiderio di vivere ancora nel calcio mettendo le nostre idee, quelle che avevamo».

ITALIANO – «È un martello. È uno che ha le sue idee e sa come ottenerle. Ma lo fa con educazione, riesce a fare gruppo».