Adani incorona l’Inter: «Ha il destino nelle sue mani»

Daniele Adani incorona l’Inter dopo la vittoria sul Parma e la mini-fuga: ecco le dichiarazioni dell’ex difensore nerazzurro sulla squadra di Conte

Daniele Adani, intervenuto su Twitch alla BOBO TV, ha parlato dell’Inter.

«Il Parma ha una buona squadra, anche con tante assenze. E in più hanno tradito il loro progetto tecnico esonerando Liverani dieci prima del mercato. In più D’Aversa è arrivato e si è trovato sette innesti nuovi che magari neanche aveva chiesto. L’Inter invece ha grande consapevolezza che il destino è nelle sue mani. Sa che il tecnico viene seguito a pieno. La squadra col Parma è andata volutamente sotto ritmo, consapevole che le basta essere se stessa per vincere le partite. In questo vestito, che Conte ha confezionato nel tempo, ha capito che può far male».