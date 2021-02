Daniele Adani, nel corso di Sky Sport, ha elogiato la crescita di Daniel Maldini, figlio d’arte del dirigente del Milan

Daniele Adani, nel corso di Sky Sport, ha elogiato la crescita di Daniel Maldini, figlio d’arte del dirigente del Milan Paolo.

«Ci tengo a fare il nome di Daniel Maldini. Ho una mia idea: Daniel non può non far innamorare quando gioca a calcio, ha assoluta qualità, sa servire i compagni, quello che ci aspettiamo da lui è che trovi continuità all’interno della stessa partita. E’ un giocatore di livello molto alto sulla giocata, è il futuro».