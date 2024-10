Adani: «Luciano Spalletti sta andando in una direzione precisa. Sulla lotta Scudetto...»

L’opinionista Daniele Adani ha voluto rilasciare qualche dichiarazione tra Nazionale e lotta Scudetto (in vista dei prossimi match)

L’opinionista Daniele Adani, ex calciatore di Fiorentina e Inter, ha parlato ai microfoni di Radio Manà Manà Sport parlando dell’Italia di Luciano Spalletti e della Serie A.

LE PAROLE – «Com’è cambiata l’Italia di Spalletti? Credo che il cambiamento stia andando in una direzione precisa, nel sistema di gioco e nell’abbassamento dell’età, ma credo che abbia dato la possibilità ai calciatori di esprimersi al meglio. C’è sicuramente qualche errore in difesa, ma la squadra è omogenea, gioca un calcio piacevole. Mi sembra sia una bella ripartenza e volendo anche inaspettata, l’Italia ne aveva bisogno. L’Inter è forte, ha tante rotazioni e interpretazioni diverse. È una partita difficile per la Roma che deve tirare fuori il massimo in un momento non facile. Juric ha bisogno di capire se è nelle sue corde la Roma. Le critiche nei confronti di Pellegrini? Ha una responsabilità alta, le attenzioni e le responsabilità per lui sono moltiplicate. Paradossalmente per qualità, ruolo, storia e attitudine dovrebbe fare le cose complicate, ma ora lui dovrebbe fare le cose semplici e avere la capacità mentale di fare la scelta giusta. Col Belgio aveva fatto una buona partita nei primi 40 minuti, ha fatto quello che fa quando sta bene. Milan? Deve diluire la sua prestazione assieme agli altri, è una cosa più mentale che tecnica. È stata una scelta forte, che però non mi stupisce. Fonseca cerca molte soluzioni sopra palla, se deve durare serve una crescita. L’impatto può stupire, ma quando va consolidato e adattato agli avversari allora deve variare nelle interpretazioni. Bisogna capire se Morata continuerà sotto punta, se bisogna rinunciare a uno tra lui ed Abraham per mettere un incursore ecc. Il Milan deve compattarsi anche tra i membri interni alla squadra. Sulla lotta Scudetto credo che Antonio Conte sarà assoluto protagonista con il Napoli».