Addio Buffon PSG, Al-Khelaifi: «Gigi, ti aspettiamo l’anno prossimo»

Buffon dice addio al PSG dopo una stagione. Il presidente del club parigino Al-Khelaifi lo congeda con un invito

Ecco le sue dichiarazioni:«Gigi rimarrà per sempre tra i giganti del calcio che hanno portato con talento i colori e i valori di Paris Saint-Germain. Saremo molto onorati di rivederlo l’anno prossimo, insieme ad altri ex giocatori, per celebrare il 50° anniversario del nostro club».