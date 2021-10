Ag.Torreira: «Lo voleva il Napoli, ma la Fiorentina l’ha fatto sentire subito a casa»

Il procuratore di Lucas Torreira, centrocampista della Fiorentina, ha svelato un retroscena riguardo il suo assistito

Intervistato dai microfoni di CalcioNapoli24, Pablo Bentancur, procuratore di Lucas Torreira, ha analizzato la situazione del suo assistito alla Fiorentina:

RITORNO IN ITALIA – «Con Lucas abbiamo sposato il progetto della Fiorentina dopo un anno l’annata passata a Madrid. Purtroppo ha perso la mamma e ha sofferto tantissimo per questo, ma adesso per fortuna è contento e sta giocando. In Italia è cresciuto e questo calcio gli piace da sempre».

RETROSCENA NAPOLI – «Sì, c’erano gli azzurri così come altri club. Noi però volevamo un progetto e conoscevamo Daniele Pradè dai tempi della Sampdoria. Hanno fatto sentire Torreira subito importante».

IN CAMPO DOMENICA – «Nell’ultima partita è stato fondamentale, ma decide l’allenatore chi va in campo. Ora si sta riprendendo, è un giocatore importante e se giocherà farà una prestazione di livello».