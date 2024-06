Calciomercato Fiorentina, SOGNO Icardi per l’attacco: ecco come CONVINCERE il Galatasaray

Le ultime sul possibile nuovo attaccante della Fiorentina, con il nome di Mauro Icardi in cima alla lista dei desideri

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la prima mossa di mercato della nuova Fiorentina di Palladino sarà l’acquisto di un attaccante. I viola nell’ultima stagione hanno infatti avuto grandi problemi a concretizzare le palle gol.

Per questo il primo obiettivo è il ritorno in Italia di Mauro Icardi, argentino ex Inter e Psg attualmente al Galatasaray. La trattativa al momento è complessa perché il club turco di non vuole cedere il calciatore, ma la volontà di Icardi di far ritorno in Serie A potrebbe fare le differenza.