L’agente di Gianluigi Buffon, Silvano Martina, ha parlato del ritorno del portiere alla Juve dopo un solo anno di distanza

Intercettato ai microfoni di Radio Bianconera, l’agente di Gianluigi Buffon, Silvano Martina, ha parlato del ritorno del portiere alla Juve. Ecco le sue parole riportate da juventusnews24.com: «Il suo ritorno alla Juve? È stata una cosa inaspettata, stavamo valutando altre offerte quando è arrivata la richiesta della Juve. Quando gliene ho parlato per lui è stato il massimo, sul piano emozionale e familiare. Tornare alla Juve, per lui che è sempre stato bianconero, è stato il massimo».

«Qual è il mio merito? Quello di averlo mandato al Psg a continuare, perché se avesse smesso non sarebbe tornato alla Juve. Gigi è una persona speciale, per bene. Il nostro rapporto inizia dal Parma, ormai siamo di famiglia. Lui si allena sempre, anche in vacanza. È chiaro che poi il talento è anche fatto di generica».