Agente Lautaro: «Ci hanno chiamato in tantissimi ma lui sta bene all’Inter»

Beto Yaque ha parlato di Lautaro Martinez all’emittente argentina 947 Fm Radio: queste le parole del procuratore

Lautaro Martinez è ormai sulla bocca di tutti. Tantissimi i club che vorrebbero acquistare il talentuoso attaccante argentino ma Beto Yaque stoppa tutto sul nascere. Queste le parole dell’agente del Toro.

FUTURO – «Ci basiamo su ciò che leggiamo sulla stampa. Mi hanno chiamato tantissime persone dalla Spagna, dall’Italia e dall’Inghilterra. Leggiamo i commenti e i rumors, ma non sappiamo niente per quel che riguarda il suo futuro. Lui sta bene dov’è. Se dicessi di sapere qualcosa su questo tema direi una bugia. Lui vuole solo giocare a calcio e segnare gol. Non abbiamo parlato di un trasferimento ad un altro club e neanche del suo contratto con l’Inter. Parliamo con varie persone di alcuni club, ci siamo incontrati per rispetto e per conoscersi, ma niente di formale».

GIOCARE CON MESSI – «A chi non piacerebbe giocare con Messi? Ovviamente parliamo di lui con Lautaro, ma niente di più. Lui è molto riservato e mantiene un profilo basso. Lo conosciamo oramai, sappiamo com’è. Detto questo non mi sorprenderebbe se i grandi club lo volessero. Questo è il calcio, il mercato esiste».