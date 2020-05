Rolando Mandragora, centrocampista dell’Udinese, la Juve e il Napoli. Le parole dell’agente Luca De Simone

Il Napoli su Mandragora? No, al momento non ci sarebbe nessun contatto per il centrocampista classe ’97 di proprietà dell’Udinese ma in orbita Juve (la Vecchia Signora vanta una recompra da 26 milioni). A svelarlo è Luca De Simone, procuratore di Rolando Mandragora, ai microfoni di Radio Kiss Kiss.

L’ANNATA – «Rolando è uno dei classe ’97 più importanti, siamo seguiti da diversi club importanti. E’ uno dei giovani con maggiore minutaglie in Serie A e c’è tanta attenzione su di lui: credo che ci saranno tante opportunità per il prossimo mercato».

LA JUVE – «Il giocatore è stato ceduto all’Udinese. Cessione biennale con recompra per la Juve: è una opzione però ed ovviamente non un obbligo. Rolando fu il primo giocatore a cambiare squadra dopo l’istituzione della recompra».

NAPOLI – «Non abbiamo avuto contatti e non ci risulta. Rolando potrebbe rientrare benissimo in una lista di attenzione degli azzurri, saremmo lusingati di un tale interesse».