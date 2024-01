L’agente di Oosterwolde: «Nessuna trattativa con il Napoli»

Jose Blakborn, agente del difensore del Fenerbahce Jayden Oosterwolde, ha parlato ai microfoni di Radio Crc

PAROLE – «Contatti con il Napoli? No, al momento non c’è alcuna trattativa con il Napoli. Non posso sapere se il Napoli sia interessato a Jayden, ma se il club chiamasse sarebbe una soluzione interessante per me, per il ragazzo e penso anche per il Fenerbahce in prospettiva futura per cederlo, ma al momento parliamo di una trattativa che non c’è.

Non ci sono discorsi in atto, ma ad Oosterwolde piacerebbe giocare in maglia azzurra, per almeno 3 motivi: conosce l’Italia, l’ha amata quando ha giocato a Parma ci tornerebbe. Poi, ritiene il Napoli in un grandissimo club e infine, lui è uno che ci mette cuore e passione e si identificherebbe bene in una piazza come Napoli. Quindi, andrebbe di corsa al Napoli, ma al momento non c’è una discussione in atto».