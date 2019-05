Agnelli Allegri, oggi l’incontro: i quattro temi centrali per il futuro della Juve

Agnelli Allegri, oggi l’incontro decisivo per la panchina della Juve: ecco i quattro temi centrali del confronto

Dopo tante chiacchiere ed altrettante congetture, il momento della verità in casa Juve è finalmente arrivato. Perché nella giornata di oggi – con ogni probabilità alla Continassa – si consumerà il vertice tra il presidente Agnelli ed il tecnico Allegri. Per delineare insieme il futuro della panchina bianconera. Il ventaglio di opzioni è ampio: si va dalla conferma con rinnovo fino all’addio.

Quattro, in particolare, i temi sul tavolo del confronto. Il primo riguarda il contratto di Allegri, in scadenza nel 2020: l’allenatore livornese premerà per un rinnovo, probabilmente triennale, con adeguamento. Il secondo verte sul mercato, tra papabili acquisti per rinforzare la rosa e dolorose cessioni per chi non rientra nei piani di Max. Tremano, in primis, Cancelo e Dybala.

Terzo punto toccato sarà inevitabilmente quello della preparazione atletica, che tra cali di forma e infortuni ha condizionato la stagione nel momento cruciale. Per finire, invece, la gestione dei rapporti interni. Non tanto o comunque non solo quelli con l’ambiente ed i tifosi, ma anche e soprattutto con la squadra: va compreso di quanta fiducia goda ancora Allegri presso i suoi ragazzi.