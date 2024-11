Agroppi su Juve Torino: «Partita dal significato meraviglioso. Scudetto? Vedo favorita quella squadra»

L’ex granata Aldo Agroppi ha rilasciato qualche dichiarazione in vista sia della lotta scudetto che di Juve Torino di stasera

L’attesa per il derby della Mole sta finalmente per finire. A poche ore dall’inizio del match che vedrà contrapposti Juventus e Torino, Aldo Agroppi – ex giocatore granata dal 1967 al 1975 e allenatore – ha rilasciato un’intervista esclusiva a Juventusnews24. Di seguito le sue parole.

Che significato ha per la città il derby della Mole?

«Ha un significato di base meraviglioso. Stiamo parlando di una stracittadina: dovrebbe essere la massima espressione di festa e colori ma, invece, oggi ha perso valore. Quando vedo scritti striscioni contro Heysel o Superga mi sale una tristezza incredibile: questo non è sport ma stupidità che fa del male a chi ha sofferto. Domani vorrei vedere un derby acceso con degli striscioni che incitano la squadra, non manifestazioni d’odio. Io non mi riconosco in queste gesta ignoranti sia dei tifosi del Torino che della Juventus: visto come sta andando il mondo non si potrebbe solamente giocare questa partita e poi abbracciarsi? Incito i tifosi ad andare allo stadio solamente per divertirsi».

A suo modo di vedere quali sono le squadre favorite per la vittoria finale dello Scudetto?

«I pronostici vengono fatti per essere smentiti. Vincere lo scudetto non è per nulla facile però le mie favorite sono Napoli, Inter e Juventus. Non metto il Milan nonostante abbia un ottimo organico perché credo che si debba ancora aspettare. A mio avviso la squadra più forte resta l’Inter anche se ha solo un’attaccante di valore massimo».