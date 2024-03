Ajax Aston Villa, gli inglesi dovranno cambiare maglia: il motivo

Giovedì sera andrà in scena Ajax-Aston Villa. Gli ospiti hanno dovuto cambiare maglia per via di una legge olandese

Domani sera Ajax e Aston Villa si sfideranno per l’andata degli ottavi di finale di Conference League. Ci sarà però una novità per gli ospiti ovvero l’obbligo di cambiare la tradizionale maglia.

Il motivo non è il colore bensì lo sponsor. Sulle maglie del club inglese c’è la scritta BK8, un casinò online, che va contro la legge olandese sul gioco d’azzardo che non consente ai club dell’Eredivisie e ai club stranieri che vengono in Olanda sponsor di questo genere. Dunque il club di Birmingham opterà la scritta Acorns, nome dell’ospedale infantile della città.