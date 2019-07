Ajax, ci si aggrappa al talento di Ziyech per ripartire

Hakim Ziyech è rimasto all’Ajax. Ten Hag ripartirà soprattutto dal talento marocchino per la prossima stagione

Dopo una stagione storica, le pesanti partenze di de Jong e de Ligt costringono l’Ajax a dover ricostruire da capo. Una delle certezze sarà Hakim Ziyech, rimasto ad Amsterdam. Dei grafici pubblicati da Calcio Datato esprimono bene la grande annata disputata dal talento marocchino.

Solo Messi e KDB meglio di lui per passaggi riusciti vs area avversaria. Solo Messi, Neymar e KDB meglio di lui per smarcanti riusciti. 3° miglior giocatore in Europa per assist p90', migliore per expected assist, 1 gol o 1 assist ogni 85'. pic.twitter.com/Os6bUzOr7D — CalcioDatato (@CalcioDatato) July 27, 2019

Oltre ai 15 gol in campionato, Ziyech ha numeri da top player nella rifinitura. Terzo giocatore d’europa per assist ogni 90′, quarto per passaggi smarcanti riusciti e terzo per passaggi riusciti verso l’area. Insomma, sullo stesso piano di gente come Messi e De Bruyne.