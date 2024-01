VOTI&STATS – Ajax: Van’t Schip ha ritrovato l’attacco. Bergwijn, Brobbey e Berghuis per il 3° posto

Tutti i numeri e le statistiche sulla rincorsa dell’Ajax al terzo posto in campionato dopo il tragico inizio di stagione

Alla decima giornata, l’Olanda calcistica stava vivendo la fine del mondo. Certo, anche lì, esattamente come oggi in Italia, la classifica aveva un asterisco. Anzi, nel caso dell’Ajax, addirittura due. Ma resta il fatto che la sola idea di vedere i gloriosi lancieri all’ultimo posto con soli 5 punti in classifica era qualcosa di semplicemente inconcepibile. Per di più, l’ultima sconfitta, patita col ma macchina tritatutto del Psv, era stata particolarmente umiliante: 5-2. A renderla tale era il mix tra proporzione del punteggio e condotta di gara brillante nel primo tempo da parte della formazione di Amsterdam, che non a caso al Philips Stadion era andata al riposo sul risultato di 2-1 a proprio favore. Salvo poi crollare nella ripresa, in perfetta coerenza con altre prove shockanti avute in precedenza.

In questo contesto ha iniziato a lavorare il nuovo allenatore, John Van’t Schip. Che ha rimesso in piedi la squadra, giornata dopo giornata, e da questa domenica può dire non tanto di avere compiuto una bella rimonta che oggi vale il quinto posto, ma di avere aperto una prospettiva nuova: la possibilità di regalarsi un girone di ritorno con l’ambizione di conquistare un posto in Champions League. Che significa superare chi sta davanti, lasciando perdere l’inarrivabile Psv e anche il Feyenoord che occupa la seconda posizione. Oggi l’Ajax ha 3 punti da rimontare sull’Az Alkmaar e 6 dal Twente e il recente percorso dice che solo la capolista ha fatto meglio. Insomma, il trend si è invertito e, oltre ai risultati, a confortare è una ritrovata efficacia del suo attacco a rendere più che possibile l’impresa. La gara di domenica pomeriggio ha mostrato come la qualità non manchi: Brobbey ha segnato due gol (splendido il secondo, inventato spalle alla porta); Bergwijn gli ha regalato il primo con un appoggio di testa; Berghuis ha ispirato l’1-0 con uno dei suoi tipici cross dalla destra, per poi andare a chiudere il match col Waalwijk sul 4-1 con un delizioso sinistro in corsa. Insomma, l’Ajax è tornato ai livelli che gli competono e adesso metterà nel suo motore anche la benzina che porterà in dote Jordan Henderson, accolto come una star da un popolo che ha assoluta necessità di risentirsi grande.