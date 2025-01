Ajax-RKC: dove vederla, orario e probabili formazioni

All’Amsterdam Arena va in scena la sfida di Eredivisie tra Ajax-RKC: le ultimissime di formazione con orario e dove vedere il match

All’Amsterdam Arena di Amsterdam si giocherà la gara valevole per la 18ª giornata di Eredivisie tra Ajax-RKC. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

AJAX (4-3-3): Pasveer; Gaaei, Sutalo, Baas, Hato; Fitz-Jim, Henderson, Berghuis; Traoré, Brobbey, Akpom. Allenatore: Farioli.

RKC WAALWIJK (3-5-2): Pereira; Gaari, Adewoye, van den Buijs; Lelieveld, Oukili, Anita, Clement, Latonda; Jozefzoon, Bel Hassani.

Orario e dove vederla in tv

Ajax-RKC si gioca alle ore 18:45 di sabato 11 gennaio per la 18ª giornata di campionato di Eredivisie. Verrà trasmessa in esclusiva su Mola Tv. La partita sarà visibile in streaming per i clienti di Mola Tv sul sito della piattaforma o sull’app scaricabile su Pc, tablet e smartphone.