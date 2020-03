Ajax, Ten Hag: «Tornare a giocare? Ora conta solo la salute» – VIDEO

Il tecnico dell’Ajax Ten Hag ha parlato della situazione che sta affrontando l’Ajax e tutto il calcio europeo: le sue parole

«Il calcio è un problema secondario a fronte di questo problema mondiale. La salute viene prima di tutto, il calcio non è più rilevante. Ancora non mi annoio anche se mi mancano la squadra e la preparazione alle partite. Eravamo in buona forma, a tutti ci mancano le partite».