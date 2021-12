Ajax, van der Sar: «Onana all’Inter? Vicenda triste»

Van der Sar, direttore sportivo dell’Ajax, su Onana promesso sposo dell’Inter: «Triste che la vicenda sia andata a finire così»

L’Ajax si è definitivamente arreso a perdere a zero il suo portiere André Onana, promesso sposo dell’Inter a luglio. A spiegarlo, non senza una nota di amarezza, è Edwin van der Sar, direttore generale dei Lancieri. Le sue parole a Ziggo Sport.

ONANA INTER – «È triste il modo in cui è andata a finire la vicenda. Senza avere colpe come Ajax, il giocatore ci lascia senza una trattativa. Ci siamo seduti regolarmente attorno a un tavolo con lui per prolungare il suo contratto e tutto questo non ha portato a nulla. Questo fa male a me personalmente e farà male anche al club. Lo abbiamo sostenuto con l’Arbitrato, il che è normale perché è un nostro dipendente; poi però ci saremmo aspettati anche qualcosa in cambio. La trattativa è stata difficile, è stato in Spagna cinque mesi perché non gli era permesso allenarsi nei Paesi Bassi. Ha risolto tutto da solo È un peccato, perché Onana è un ragazzo fantastico e un ottimo portiere».