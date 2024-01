Inter Miami, prima sconfitta per Messi contro l’Al Hilal

L’Inter Miami di Leo Messi ha giocato la prima delle due amichevoli in terra araba contro l’Al Hilal e ha trovato la sconfitta

L’Inter Miami di Leo Messi ha giocato la prima delle due amichevoli in terra araba contro l’Al Hilal e ha trovato la sconfitta.

Non è bastato il gol su rigore della Pulce argentina a evitare la sconfitta, perché la formazione saudita si è imposta per 4 a 3 con una rete nel finale di Malcolm. Nel mezzo le reti di Mitrovic, Al Hamdan e Michael. Per gli americani in rete anche Suarez e Ruiz.