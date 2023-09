Al Khelaifi: «La Juve è ormai fuori dalla barzelletta Superlega»

Le parole di Nasser Al Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain, sulla questione Superlega. I dettagli

Nasser Al Khelaifi, presidente del PSG, ha parlato a Meczyki della situazione Superlega.

PAROLE – «I club che erano coinvolti sanno che non faccio mai i loro nomi, nemmeno nel consiglio direttivo in un contesto più privato. Dico sempre loro – e glielo consiglio – che possono tornare all’ECA in qualsiasi momento, possono unirsi alla famiglia, sono i benvenuti. La Juventus si è già ritirata dal progetto Superlega. Dovrebbero fare lo stesso Real Madrid e Barcellona perché non hanno scelta. Non sono contro il Barcellona o contro il Real Madrid, io non escluderò nessuno. Sono contrario al conflitto. Ho incontrato Joan Laporta e gli ho detto la stessa cosa. Se vogliono combattere, lasciamo che combattano tra loro. Non perderemo altro tempo su questo tema, abbiamo le nostre cose da fare. Noi vogliamo crescere e la Superlega oggi è una barzelletta. Era morta ancor prima che fosse annunciata. Chiamo questa idea una non-Super League. È un fatto. Siamo uniti come mai prima d’ora. Volevano dividerci, ma è successo il contrario. E ora possiamo realizzare cose rivoluzionarie. Mercoledì a cena ho detto ai membri del mio consiglio che sembrava una cena in famiglia. Lavoriamo per il bene collettivo e molti di noi avrebbero potuto scegliere diversamente. La stessa UEFA ha fatto un ottimo lavoro fermando la Superlega. In questo senso dobbiamo ringraziare anche il contributo di Aleksandar Ceferin».