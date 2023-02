Al Nassr, Luiz Gustavo: «Ronaldo ci sta complicando le cose»

Le parole di Luiz Gustavo, centrocampista brasiliano dell’Al Nassr, sull’arrivo di Cristiano Ronaldo in squadra

Luiz Gustavo a RT Arabic dell’impatto di Cristiano Ronaldo con l’Al Nassr. Il centrocampista brasiliano ex Zenit e Bayern Monaco non ha nascosto anche alcune difficoltà per la squadra.

PAROLE – «La presenza in campo di Cristiano complica decisamente il nostro lavoro. Il motivo è nel fatto che mantiene tutti gli avversari motivati, ogni squadra cerca di affrontare noi e lui nel miglior modo possibile».