Al Nassr, Ospina infortunato: trattativa con il PSG per Navas

L’Al Nassr, dopo l’infortunio di David Ospina. è alla ricerca di un nuovo portiere. Avviata la trattativa per Keylor Navas dal PSG

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Marca, l’Al Nassr sarebbe sulle tracce di un nuovo portiere. David Ospina si è infatti infortunato al gomito del braccio destro nell’ultima partita giocata e si teme un lungo stop.

Per questo il club saudita avrebbe già avviato i primi contatti con il PSG per Keylor Navas. La trattativa potrebbe chiudersi addirittura in settimana, visto che giovedì i parigini giocheranno un’amichevole contro una selezione mista formati da calciatori di Al Nassr e Al Hilal.