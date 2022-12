Al-Nassr, parla il presidente: «Cristiano Ronaldo? Non parliamo di altri giocatori»

Il presidente dell’Al-Nassr rimane vago sull’offerta per Cristiano Ronaldo: «Auguro a Cristiano il meglio per qualsiasi decisione»

Il presidente dell’Al Nassr, Musalli Al-Muammar non risponde sull’offerta del club saudita a Cristiano Ronaldo. Di seguito le sue parole a SSC Sports.

«Cristiano è stato impegnato nel Mondiale e non mi aspettavo che negoziasse con nessuno. Non parleremo di altri giocatori, auguro a Cristiano il meglio per qualsiasi decisione».

