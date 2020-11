La Juventus sulle tracce di Alaba, in scadenza a giugno con il Bayern Monaco. Ma la concorrenza delle altre big europee è agguerrita

Tanta concorrenza per la Juventus nell’assalto a David Alaba, che il prossimo giugno si libererà a parametro zero dal Bayern Monaco dopo la rottura con la società campione d’Europa per il rinnovo di contratto.

Il Real Madrid prepara l’assalto all’austriaco soprattutto in caso di partenza di Sergio Ramos, anche se in vantaggio nella corsa al giocatore ci sarebbe il PSG, pronto a soddisfare le onerose (15 milioni di euro di ingaggio) richieste di Alaba. Nel gruppo delle pretendenti figurano anche le inglesi Manchester City e Chelsea scrive il magazine Kicker.