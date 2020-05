Alaba ringrazia Ribery: «È stato fondamentale per me»

David Alaba ha voluto ringraziare pubblicamente Frank Ribery suo ex compagno al Bayern Monaco: le parole dell’austriaco

Durante una diretta Instagram David Alaba ha ringraziato il suo ex compagno di squadra al Bayern Monaco, Franck Ribery. Queste le parole dell’esterno austriaco raccolte da Itasportpress.it.

RIBERY – «È il mio fratello maggiore, ha dieci anni in più di me. Quando sono arrivato a Monaco, 12 anni fa, avevo 16 anni. È stato uno dei primi ad occuparsi di me, a sostenermi, a darmi consigli su cosa fare in allenamento e come migliorarmi in ogni partita. È sempre stato lì per me e gliene sarò sempre grato».