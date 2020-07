David Alaba getta ombre sul suo futuro e sulla sua permanenza al Bayern Monaco: le parole dell’austriaco

David Alaba, intervistato da Kicker, ha parlato del suo futuro e del suo contratto che scade nel 2021 con il Bayern Monaco. L’austriaco è stato accostato alla Juventus. Ecco le sue parole.

«Rinnovo? Nelle ultime settimane, l’attenzione è stata focalizzata sul campo e nulla cambierà nelle prossime. Quanto tempo ci vorrà per prendere una decisione? Non lo so. Ma dovrò prenderla prima o poi».