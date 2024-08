Alcaraz Lazio, CONTATTI INTENSI con il Southampton. Si punta alla chiusura definitiva

Alcaraz-Lazio, la pista si surriscalda: contatti col Southampton, decolla l’ipotesi prestito con diritto di riscatto

Come riportato da Repubblica, il calciomercato Lazio è sempre più intenzionato a fare sul serio per regalare a Marco Baroni un nuovo tassello a centrocampo: Alcaraz il nome in pole.

Il piano della Lazio per Alcaraz sarebbe quello di acquistarlo in prestito e inserire un’opzione di riscatto: un piano avallato anche dal Southampton con il quale bisognerà trattare formula e cifra. Prima, però, la società dovrà concentrarsi sulle uscite.