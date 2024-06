Aldo Grasso: «L’Italia gioca esattamente come parla Luciano Spalletti. Il LUNGUAGGIO INCOMPRENSIBILE del nostro CT: ecco chi cerca di imitare»

Aldo Grasso ha criticato aspramente Luciano Spalletti, commissario tecnico della nazionale Italiana impegnata ad Euro 2024

Sul Corriere della Sera Aldo Grasso, noto critico televisivo, fa un’analisi della comunicazione del Commissario Tecnico della Nazionale, partendo da un’idea forte: E spiega come.

ITALIA – «In realtà, il linguaggio di Spalletti è un po’ oracolare, tendente al mistico, come se le sue indicazioni fossero frammenti di una catechesi: gioco perimetrale, ricomposizione tattica, uscire di prigione (l’angolo del campo dove non si può uscire giocando la palla), i mitici numeri dieci, missionari del bel gioco… Ma l’aspetto più bizzarro, quello che fa dire alla direttrice d’orchestra Speranza Scappucci: «Ma sono solo io che non capisco Spalletti», è il vizio di tutte di una certa età (stavo per scrivere «boomer», ma mi sono fermato in tempo) di esprimersi in maniera più «moderna», stile social».