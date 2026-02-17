Aleesami alla vigilia di Bodo Glimt Inter: «Bastoni Kalulu? Tifavo Juve da piccolo ed è stato brutto. Ma è stato più intelligente e ha fatto bene per la sua squadra»

Aleesami, calciatore del Bodo Glimt, ha parlato così alla vigilia del match contro l’Inter. Queste le sue dichiarazioni

A Sky alla vigilia della partita di Champions League di domani Bodo Glimt Inter, Aleesami ha rilasciato queste dichiarazioni.

TEMPERATURE E CAMPO SINTETICO UN VANTAGGIO PER IL BODO – «Non so se è un vantaggio ma è un po’ diverso giocare così. Alla fine è sempre lo stesso sport, giochiamo 11 contro 11. Sarà magari diverso per l’Inter perché noi siamo abituati col campo sintetico. Non fa tanto freddo, ma penso che sarà un po’ più difficile per loro».

CI CREDONO – «Sì, certo che ci crediamo. Qua abbiamo battuto il City e fuori casa l’Atletico Madrid. Noi ci crediamo e poi prima c’è questa, poi San Siro e alla fine vediamo. Non parliamo di vincere, mai. Parliamo di performance. Cerchiamo di fare una buona performance contro una squadra veramente forte».

PERICOLI PRINCIPALI DELL’INTER – «L’Inter è una squadra completa, ho visto la partita con la Juve, hanno quinti e attaccanti forti. I centrocampisti hanno qualità e anche i difensori. Hanno fatto due finali di CL e lottano sempre per vincere in campionato. Sarà una grande sfida per noi. Bastoni-Kalulu? Da juventino, tifavo Juve da piccolo, è stato brutto dai. Ma l’arbitro può fare degli errori, però forse devono cambiare le regole col secondo giallo. Ma fa parte del calcio. È stato più intelligente Bastoni. Se gli dirò qualcosa. Vediamo, ma alla fine ha fatto bene per la sua squadra».

RICORDI DELL’ITALIA – «Sì, in tre anni sono stato da Dio. Bellissima città, gente top e spero di rivederla in Serie A questa squadra».