Aleinikov: «Benfica? La Juve domani è obbligata ad ottenere i tre punti»

L’ex centrocampista della Juventus, Aleinikov, ha parlato del momento dei bianconeri e della prossima sfida di Champions

Sergej Aleinikov, ex centrocampista della Juventus, ha parlato in esclusiva ai microfoni di juventusnews24.com analizzando il momento dei bianconeri. Ecco un estratto della sua intervista.

BENFICA – «Deve andare a vincere, non è che può farlo. E’ obbligata ad ottenere i tre punti. Chiaro che sarà difficilissimo, ma il calcio è bello anche per questo: quando tu non ti aspetti le cose quelle possono arrivare e anche il contrario. Io poi ovviamente non devo credere nulla perché non gioco più, devono essere loro quelli convinti di poter andare a vincere».

