Alemao, Napoli-Atalanta e assenza Kvaratskhelia: le sue parole

Alemao, ex calciatore brasiliano, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della sfida tra Napoli e Atalanta con alcune assenze importanti

Tutti ricordano il brasiliano Alemao per monetina che lo colpì in Atalanta-Napoli e che incise fortemente sul finale del campionato 1989-90. Oggi su La Gazzetta dello Sport l’ex centrocampista fa le sue previsioni sulla sfida che si gioca al Maradona, a campi invertiti.

KVARA E CDK ASSENTI: CHI MANCA DI PIU‘ – «Il georgiano, anche perché Calzona ha un bisogno maggiore delle certezze dei titolari. Essendo uno dei campioni della rosa, è una perdita delicata».

COME TENERE LOBOTKA E KOOPMEINERS – «Solo con i soldi, ormai è l’unica determinante. La passione nei confronti di una squadra e della gente non è più la stessa, come se fosse un concetto superato. Il discorso vale per loro e per tutti gli altri calciatori»