Fenerbahce, il Presidente: «Decisione presa per il campionato»

Ali Koc, presidente del Fenerbahce, ha parlato a margine dell’Assemblea dei soci del club per capire le intenzioni di poter uscire dalla SuperLig. Le sue dichiarazioni:

COMMENTO – «I nostri giocatori hanno detto che vogliono lottare fino alla fine per diventare campioni. La decisione di ritirarsi dalla lega è stata accantonata fino alla prossima assemblea generale, fra 3 mesi. Qualcuno ha detto che sarebbe meglio schierare i giovani in campionato e la prima squadra in Conference… Non dobbiamo fare le comparse in questo teatro, sono io il primo a dirlo».