Alisson Becker è oggetto del desiderio di due top club, il Chelsea ed il Real Madrid: ecco gli ultimi sviluppi

La stagione fantasmagorica di Alisson con la maglia della Roma ha destato gli interessi di Chelsea e Real Madrid. Ciò è risaputo da un po’, così come che la società giallorossa lasci partire il portiere della nazionale brasiliana soltanto per una super proposta da 70 milioni di euro. Anche le cifre del nuovo stipendio di Becker non sarebbero da meno, si parla infatti di 5 milioni annui. Su questa base, infatti, avrebbe già trovato l’accordo con il Real Madrid, come spiega l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport. Ma i blues non demordono, pronti invece a rilanciare con la Roma.

Nelle intenzioni del club di Roman Abramovich, infatti, c’è la cessione di Thibeaut Courtois al Real e l’acquisizione delle prestazioni sportive del brasiliano, pareggiando la proposta d’ingaggio di cui sopra. La Roma, dal canto suo, non vorrebbe cederlo ma una cifra tale fa gola a tutti, a maggior ragione ad un club che deve comunque stare attento ai bilanci. D’altronde Alisson è stato acquistato per 8 milioni di euro dall’Internacional di Porto Alegre e rivenderlo a 70 significherebbe fare una plusvalenza di quelle decisamente corpose. Monchi, adesso che fai? Entro un mese ne sapremo di più.