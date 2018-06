E’ Sergio Rico l’ultima idea di Monchi per sostituire il partente Alisson Becker

La porta della Roma, nelle ultime stagioni, è stata qualcosa di molto simile ad un porto di mare. Wojciech Szczesny prima, Alisson poi, l’hanno difesa ma anche abbandonata. Il portiere polacco la scorsa estate ha scelto la Juventus, quello brasiliano, nel corso di questa campagna di trasferimenti, è vicino a sposare la causa del Real Madrid. Motivo per cui il direttore sportivo Monchi sta vagliando tutte le opzioni possibili per il ruolo di numero 1. Oltre ai nomi del francese Alphonse Areola e del talento dell’Udinese Meret, adesso è venuto fuori quello di Sergio Rico.

Monchi conosce bene il portiere del Siviglia perchè è cresciuto proprio nel settore giovanile del club andaluso. L’estremo difensore, classe 1993, ha vissuto una stagione da protagonista in Spagna, collezionando 40 presenze tra Liga e Coppe, di cui 13 senza subire reti. Il nome dello spagnolo era già venuto fuori nei giorni scorsi in ottica Napoli ed ora è un’opzione valida anche per la Roma. La notizia arriva da Onda Cero ed è data praticamente per certa dalla nota radio spagnola, indipendentemente se il suo collega, Alisson Becker, diventi o meno il nuovo portiere del Real Madrid.