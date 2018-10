Lode al sottovalutato Allan, il top player del Napoli

Il centrocampista del Napoli ha sfornato un’altra grande prestazione. Allan è un vero e proprio top player degli azzurri

Allan Marques Loureiro è il vero top player del Napoli. Il centrocampista classe 1991 ha sfornato un’altra grande prestazione ieri sera contro il Liverpool. Un giocatore sottovalutato da molti e che meriterebbe le prime pagine dei giornali. Centrocampista brasiliano atipico, dai piedi non raffinatissimi. L’ex Udinese, un po’ ‘alla Emerson’, abbassa la schiena, come a volersi caricare la squadra sulle spalle, e corre, corre, ruba e recupera palloni, e corre. Un vero e proprio fenomeno del centrocampo.

«Rog e Allan, sono giocatori dinamici ed aggressivi. Recuperano molti palloni. Simili a Vidal e Gattuso per caratteristiche» aveva detto Carlo Ancelotti in estate. Il centrocampista brasiliano è diventato in poco tempo uno degli insostituibili di Carletto e anche ieri sera ha sfoderato un’altra grande prestazione. Dopo l’ottima prova contro la Juventus (nonostante il ko è stato il migliore dei suoi), Allan Marques Loureiro è stato un gigante contro il Liverpool. Vero uomo ovunque, ha messo in difficoltà, da solo, l’intero comparto mediano di Klopp. Un giocatore che tutti vorrebbero avere, che ha fatto le fortune di Sarri e che ora sta facendo le fortune di Ancelotti. Lode a te, Allan il sottovalutato!