Allegri a cena a Pescara con Galeone e Giampaolo – FOTO

Massimiliano Allegri era in compagnia di Marco Giampaolo e Giovanni Galeone a Pescara per una cena in compagnia

Marco Giampaolo e Massimiliano Allegri insieme Pescara. I due allenatori hanno cenato insieme al loro maestro Giovanni Galeone (con indosso la t-shirt del Pescara), ospiti nella casa del giornalista e amico Pierpaolo Marchetti. T

Cena a base di pesce per i tre allenatori, in forma strettamente intima e privata. L’ex tecnico della Juve si trova a Pescara per il Curi Camp dell’amico Totò Martorella.