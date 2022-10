Allegri: «Con il Benfica solo un risultato, ma la qualificazione non dipende più da noi»

Il tecnico della Juventus Max Allegri ha presentato la partita contro il Benfica di domani in Champions League: le dichiarazioni in conferenza stampa

Le parole di Max Allegri nella conferenza pre Benfica:

SOLO VINCERE – «Abbiamo solo un risultato. Al momento non siamo né eliminati dalla Champions e né siamo dentro l’Europa League. Abbiamo queste due partite per fare dei punti per passare. Poi non dipende da noi: il Benfica è proprietario del suo destino, anche se perdesse domani. Non ha ancora perso, quindi noi domani dobbiamo fare una partita come fatto per gran parte all’andata, allungando diciamo il minutaggio dell’intensità, della miglior fase difensiva. Hanno qualità, davanti al proprio pubblico hanno una spinta diversa».

FALLIMENTO IN CASO DI KO– «No, fallimento personale no. Sarei dispiaciuto ma non pensiamo a questo. Speriamo domani di tenere aperta la porta, ma in caso vittoria col Maccabi del Benfica noi andremo in Europa League. Domani è una partita bella da giocare. La squadra sta bene mentalmente e fisicamente, l’importante è fare una partita di compattezza».

LE DICHIARAZIONI INTEGRALI