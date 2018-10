Allegri come Conte: eguagliata la miglior partenza della storia della Juve

E’ la migliore partenza della Juve, come nel 2012-2013: 28 punti in 10 gare. Ecco il record di Allegri che eguaglia Conte

Partenza da record per la Juventus! I bianconeri hanno ottenuto 9 vittorie e 1 pareggio, arrivando così a quota 28 punti dopo 10 partite. Un cammino quasi perfetto, ‘sporcato’ dal pareggio interno contro il Genoa di sabato scorso. La Juve di Max Allegri ha eguagliato così il record messo a segno da Antonio Conte nel 2012-2013: anche in quella stagione, chiusa dai bianconeri con l’incredibile record di 102 punti stagionali, la Juve ebbe lo stesso cammino iniziale, vincendo 9 partite e pareggiandone una, ma alla quinta, contro la Fiorentina. Poi all’undicesima arrivò la sconfitta con l’Inter.

Lo stop con i nerazzurri interruppe un record di 49 partite senza sconfitte, di cui 33 in casa. Un altro primato della Juventus di Max Allegri è relativo all’imbattibilità in trasferta: ora siamo a quota 24 partite lontano dall’Allianz Stadium con 21 vittorie e 3 pareggi. L’ultimo stop in trasferta della Juventus risale al 19 novembre 2017: Sampdoria-Juve 3-2. Giornata di record dunque per la Juve di Allegri che continua a macinare punti e ora è a +7 dal Napoli, atteso questa sera dal confronto diretto contro la Roma, al San Paolo.