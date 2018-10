Il retroscena: Allegri una furia all’intervallo di Empoli-Juve

Retroscena sulla sfida tra Empoli e Juventus. La furia di Allegri nello spogliatoio all’intervallo sul risultato di 1-0 per i toscani

Il Max furioso! L’allenatore della Juventus non era contento della prestazione dei suoi ragazzi al Castellani. L’Empoli stava vincendo per 1-0 grazie al gol di Caputo e la Juve aveva creato pochi pericoli. I bianconeri erano stanchi, come ha ammesso candidamente Cristiano Ronaldo al termine della sfida, ma Max ha provato a strigliare i suoi. Sabato, tra le 18.45 e le 19 certe urla hanno bucato facilmente il cemento del Castellani di Empoli. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico toscano ha alzato la voce e si è fatto sentire in maniera importante.

Nessuno si è stupito di sentir Massimiliano Allegri sgolarsi all’intervallo, anzi sarebbe stato strano il contrario. Raccontano che per lunghi minuti abbia sferzato la truppa con veemenza. Il risultato ottenuto però è stato dei migliori. La Juve è uscita dagli spogliatoi con un altro atteggiamento e ha immediatamente trovato il pari con il rigore procurato da Dybala e trasformato da Cristiano Ronaldo e ha poi ribaltato l’iniziale gol di Caputo con la doppietta di CR7. Lungo il corridoio che riportava la squadra in campo si è sentita forte anche la voce di Leo Bonucci: formalmente non era lui il capitano, ma il suo carisma ha ancora discreta presa.