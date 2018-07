Le parole di Massimiliano Allegri sul probabile addio di Gonzalo Higuain, sempre più vicino al trasferimento al Milan

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, al momento in tournée negli Stati Uniti, ha parlato in conferenza stampa del probabile addio di Gonzalo Higuain: «E’ la società a fare il mercato, quando terminerà saremo competitive come sempre. Finora non possiamo che essere soddisfatti. La società sta lavorando bene, ora attendiamo di rientrare l’8 agosto e trovarci tutti insieme. Il 17 poi faremo una valutazione del mercato, che di certo sarà eccellente. Anche se non bisognerà pensarci troppo perché il 18 si scende in campo. L’unica cosa negativa è quella di non aver a disposizione i calciatori, cosa normale dopo il Mondiale. Aver allenato, però, quasi tutti i difensori e centrocampisti è importante».