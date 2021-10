Allegri: «Il calcio è bello perché parlano tutti dopo la partita. Se vinci sei bravo, se perdi...»

Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di DAZN alla vigilia della sfida contro il Verona

CRITICHE – «Io credo che il calcio è bello perché parlano tutti dopo la partita. Se vinci sei un bravo ragazzo, se perdi… dite voi la parola. In questo momento dobbiamo essere bravi a diventare bravi ragazzi. Col Sassuolo abbiamo tirato tante volte in porta, abbiamo avuto tante occasioni. Paradossalmente abbiamo subito più col Sassuolo che con Inter e Roma. Il risultato giustamente condiziona dall’esterno le prestazioni. Io valuto le prestazioni di una squadra che anche col Sassuolo ha cercato di portare a casa la partita. Abbiamo avuto l’occasione del pari, l’ultimo gol andava evitato con più esperienza. Questo fa parte della vita. Non si può pensare, in generale in tutti i lavori, che un ragazzo giovane possa avere l’attenzione di chi ha 400 partite. Le malizie, la capacità di capire i momenti della partita è totalmente diversa. La Juve ha ottimi giocatori che stanno facendo bene e sono dispiaciuto che non riusciamo ad avere risultati per l’impegno che ci stiamo mettendo. Ma non c’è da chiacchierare ora. C’è solamente da fare».