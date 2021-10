Allegri: «C’è solo da stare in silenzio, lavorare e fare dei risultati migliori di quanto fatto finora»

Massimiliano Allegri, tecnico della Juve, ha parlato ai microfoni di Juventus Tv alla vigilia della sfida contro il Verona

POST SASSUOLO – «Ieri non ho parlato assolutamente alla squadra e oggi parleremo perché ieri era troppo fresca. Era giusto avere una giornata di cattivo morale, oggi parlerò alla squadra e vedremo quanto sbagliato. Fa parte di una crescita generale, in questo momento dare spiegazioni ha poco senso. C’è solo da stare in silenzio, lavorare e cercare di fare dei risultati migliori di quanto fatto finora. Non ho da rimproverare niente dal punto di vista dell’impegno. In quei momenti bisogna capire i momenti della partita: non si può vincere quando mancano 10 secondi, come successo nel primo gol. Sono dettagli che ti fanno vincere o perdere le partite e su questo bisogna migliorare».