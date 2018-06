Massimiliano Allegri a Milano nel quartier generale bianconero. Incontro di calciomercato con i dirigenti della Juventus

Riunione di calciomercato in casa Juventus. I bianconeri si sono trasferiti a Milano in quello che può essere considerato l’hotel di riferimento per il calciomercato estivo della Juventus, ovvero a Palazzo Parigi. Oggi visita importante per i dirigenti della Juve che hanno incontrato Massimiliano Allegri. L’allenatore bianconero è stato beccato dai cronisti presenti all’ingresso del quartier generale bianconero. L’allenatore è rimasto all’interno della struttura per circa un paio d’ore e secondo Sky Sport, il vertice è servito a fare il punto sul mercato.

La Juventus, fino a questo momento, ha annunciato solo l’acquisto di Mattia Perin. In settimana arriverà anche l’annuncio di Emre Can (atteso a Torino tra giovedì e venerdì per le visite mediche). Poi sarà tempo di nuovi colpo in entrata. Questa può essere la settimana decisiva per Joao Cancelo e Matteo Darmian. Allegri e i dirigenti hanno parlato anche del possibile colpo Aleksandr Golovin e del futuro di Higuain ma per il Pipita bisognerà attendere la fine del Mondiale. Tanti colpi in entrata, con il sogno Milinkovic-Savic che resta sempre vivo. Un faccia a faccia di qualche ora questo pomeriggio, nell’hotel divenuto base operativa della Juve a Milano. Un summit per fare il punto: il mercato Juve entra nel vivo.