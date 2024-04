Allenamento Atalanta: le novità verso la sfida di Liverpool

Allenamento Atalanta: ecco le novità odierne al Centro Bortolotti di Zingonia in vista della sfida in trasferta contro il Liverpool

Dopo la sconfitta contro i rossoblu, per l’Atalanta è giunto il tempo di ritornare a lavorare a pieno regime in vista della gara contro il Liverpool d’Europa League. Ecco il report odierno a Zingonia.

Oggi allenamento mattutino completo per chi non ha giocato o giocato poco a Cagliari; seduta di solo “scarico”, invece, per chi è stato impiegato con un buon minutaggio ieri sera. Tutti in gruppo ad eccezione di Scalvini (per lui terapie).