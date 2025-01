Allenamento Atalanta, novità importanti sulle condizioni di Gianluca Scamacca. Il report di Zingonia dopo la sessione

Allenamento Atalanta, novità importanti per quanto concerne Scamacca e Kossounou in vista della sfida con il Como. Ecco le ultime da Zingonia

Dopo la giornata di riposo di ieri, oggi pomeriggio l’Atalanta svolto una sessione di allenamento al Centro Bortolotti per preparare il match di campionato contro il Como. La partita, valida per la 22ª giornata della Serie A Enilive 2024-2024, è in programma sabato 25 gennaio allo Stadio Giuseppe Sinigaglia con calcio d’inizio alle ore 15.00.

Scamacca sta continuando il suo recupero sempre più in crescendo: oggi allenamento individuale in campo senza problemi. Terapie per Kossounou.

Domani, venerdì 24 gennaio, la squadra proseguirà la preparazione nel primo pomeriggio, sempre a Zingonia e a porte chiuse; a seguire la partenza per Como.