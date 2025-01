Allenamento Atalanta, Scamacca sempre più vicino al recupero. Le grandi novità da Zingonia sul centravanti

Allenamento Atalanta, pronto il recupero di Gianluca Scamacca? Ecco il report di Zingonia dopo la sessione

Buone notizie in casa Atalanta dopo l’ultimo allenamento: Gianluca Scamacca è praticamente vicino al suo definitivo ritorno in campo.

A Zingonia oggi si è allenato parzialmente in gruppo, terapie invece per i vari Scalvini, Kossounou, Kolasinac e Lookman.

Allenamento pomeridiano completo per chi non ha giocato o giocato poco nel match a Barcellona; seduta di “scarico”, invece, per chi è stato impiegato ieri sera con un buon minutaggio.