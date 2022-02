Allenamento Atalanta, tre big lavorano a parte: il report

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’Atalanta ha svolto un allenamento quest’oggi verso la partita contro la Juve di domenica sera. Le ultime sui nerazzurri

L’Atalanta è tornata ad allenarsi in vista della partita contro la Juve dopo la clamorosa eliminazione in Coppa Italia con la Fiorentina.

La società nerazzurra ha reso noto che i nerazzurri sono subito tornati al lavoro questo pomeriggio al Centro Bortolotti per preparare la partita di campionato in programma domenica al Gewiss Stadium per la 25ª giornata della Serie A. A parte hanno lavorato Miranchuk, Palomino e Zapata. Domani, sabato 12 febbraio, l’Atalanta farà un un altro allenamento pomeridiano, sempre al Centro Bortolotti, a porte chiuse.